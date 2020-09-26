Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Aboubakar ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Emre Doğan   | 26.09.2020
Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Aboubakar ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2016-2017 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olduğu vurgulanan Aboubakar'a başarı dileğinde bulunuldu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

"Bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum"

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kulübün YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen 28 yaşındaki santrfor, 2016-2017 sezonunda formasını giydiği ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş'ta birçok güzel anısının olduğunu belirtti.

Avrupa'daki ilk kupasını siyah-beyazlı takımda kazandığını vurgulayan Aboubakar, "Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kaldırdığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni transfer Vincent Aboubakar da idmanda yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 17.30'da özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'

Benzer haberler

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Aboubakar ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

İsmail Kartal, Beşiktaş maçında oyuncularına güveniyor

İsmail Kartal, Beşiktaş maçında oyuncularına güveniyor
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor