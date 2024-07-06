Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı

İstanbul
Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk maçına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk 11'iyle başladı.
Müsabakayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Çağlayan Tuğal, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.