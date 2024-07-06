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Spor, Futbol

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı

İstanbul

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk maçına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk 11'iyle başladı.

Müsabakayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Çağlayan Tuğal, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da izledi.

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