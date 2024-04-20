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Spor, Futbol

Beşiktaş, genç futbolcu Berkay Vardar ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Dilek Erol  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Beşiktaş, genç futbolcu Berkay Vardar ile yollarını ayırdı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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