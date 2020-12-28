Beşiktaş evinde rahat kazandı

İstanbul
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç, 3-0 ev sahibi siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.
3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.
26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Notlar
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi.
Üst üste üçüncü maçta gol yemedi
Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü.
Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
İç sahadaki galibiyet serisi 5 maça çıktı
Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.
Sivassporu evinde 2 maç sonra yendi
Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor'u evinde 2 maç sonra mağlup etmeyi başardı.
Geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer rakibine 3-0 üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla evinde rakibine karşı galibiyet sayısını da eşitledi.
Beşiktaş, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6. kez yendi.
Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
Golü Aboubakar'a hediye ettiler
Beşiktaşlı oyuncular, Güven Yalçın'ın attığı golü annesini kaybeden takım arkadaşları Vincent Aboubakar'a hediye etti.
Siyah-beyazlı futbolcular, gol sevinci sırasında yedek kulübesinden Aboubakar'ın formasını alarak toplu halde görüntü verdi.
Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.
Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.
Oğuzhan bir yıl sonra gol sevinci yaşadı
Siyah-beyazlı ekipte sonradan oyuna giren ve golünü atan Oğuzhan Özyakup, bir yıl sonra fileleri havalandırdı.
Son olarak Beşiktaş'ın geçen sezon Gençlerbirliği ile 27 Aralık 2019'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta gol bulan Oğuzhan, bu hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandırdı.
Larin 5 maç sonra gol attı
Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Ligin 9. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıran Larin; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı.
Hakan Arslan devre arasında kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.
İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.
Hakem Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Hakan Arslan, soyunma odasına giderken kenardaki panoları tekmeledi. Arda Kardeşler, bunun üzerine Hakan Arslan'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi.
Demir Grup Sivasspor, iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan iki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a 3-0 yenildi.
Ligde 5. kez mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 17 puanda kaldı.
Beşiktaş cephesi
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncuların iyi performans gösterdiğini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakipleri karşısında doğru futbol oynadıklarını belirterek, "Yılın son maçını galibiyetle kapatmak güzeldi." dedi.
Eksik oyuncuların olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Ancak onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. Sezon başından beri hastalık ve sakatlıktan dolayı birçok oyuncuyu kullanamadık. Yine de yerine oynayan isimler sırıtmıyor, iyi performans sergiliyor. Özellikle bugünkü bireysel performanslardan çok mutluyuz. Hedefe doğru yürüyen, yarışmacı kimliğini koruyan, zor süreci atlatan ve normalleşmeye başlayan bir Beşiktaş camiası var. Zor maç periyodu geliyor. Oraya da bütün oyuncuları sağlıklı şekilde hazırlayıp, iyi çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
Oynadıkları 14 lig maçında 28 puan topladıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki puan ortalama var. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilirsek, sona kadar devam edebiliriz. Beklediğimiz pozisyona geldik. İstediğimiz pozisyona gelirken, bir sürü badire atlattık. Ancak sadece sahada kaldık, oynadığımız maçlara odaklandık. Oyuncularımızın sağlığını tutmaya çalışıyoruz, onları pozitif tutmaya gayret ediyoruz. Farklı oyuncuları da kullanıyoruz."
"Ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak"
Şampiyonluğu veya hedefleri konuşmanın erken olduğunu kaydeden Yalçın, "Ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak. Mart ayında hedefi konuşabiliriz. Ocak ve şubatta ciddi maç trafiği var." ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bir iki oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Buna ekonomi ne kadar elverecek, transfer edecek bütçemiz var mı bilmiyorum. İmkan olursa transfer yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Taraftarlarımızı istiyoruz"
Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Yalçın, "Yeni yıldan beklentimiz, bir an önce pandeminin bitmesi. Artık bu herkesi zorlamaya başladı. Sağlıklı bir hayat bekliyoruz. En önemlisi, taraftarlarımızı istiyoruz. Boş statlarda oynamak zevk vermiyor. Atmosfer, heyecan yok. Herkes için zor. Belki ocak, şubat, mart gibi maçlar taraftarlara açılabilir. Onlar da yanımızda olur. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz." diyerek sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.