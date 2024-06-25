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Spor, Futbol

Trabzonspor Barisic ve Lundstram'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ile 2+1 yıllık, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile de 3 yıllık anlaşma sağladı.

Göktuğ Ergün, Hasan Taşcan  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Trabzonspor Barisic ve Lundstram'ı kadrosuna kattı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi.

Futbolcunun bir yıllık opsiyonu hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Futbolcunun, 2025-2026 futbol sezonunda kulübümüzün Süper Lig maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile de 3 yıllık anlaşma sağladı.

Açıklamada, anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Genç futbolcu Cihan Çanak ile görüşmelere başlandı

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Belçika ekibi Standard Liege​​​​​​​'nin futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

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