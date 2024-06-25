Dolar
32.95
Euro
35.35
Altın
2,318.93
ETH/USDT
3,418.50
BTC/USDT
62,162.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş’ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Portekizli futbolcu Rafa Silva, Atatürk Havalimanına geldi
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Erkan Tiryaki  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

Ankara

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kırmaz seçildi

Benzer haberler

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

Trabzonspor Barisic ve Lundstram'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Rafa Silva, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı

Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
A Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı grup ikinciliği için Çekya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı grup ikinciliği için Çekya ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet