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Spor, Futbol

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Oktay Özden   | 28.12.2020
Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi.

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi. ( Oktay Özden - Anadolu Ajansı )

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak halen devam eden sağanak nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi öncesi Antalya Stadı'nın zemininde yoğun su birikintileri oluştu.

Her iki takım oyuncuları, yoğun yağış, zeminin elverişsizliği ve olumsuz hava şartları yüzünden maç öncesi ısınmak için sahaya çıkamadı.

Maçı yönetecek hakem Ramazan Keleş, yardımcılarıyla birlikte mücadelenin başlama saatinden 5 dakika önce sahayı son kez kontrol edip, top sektirmeye çalıştı ve stat zemininin karşılaşmanın yapılmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre yarın aynı saatte oynanması bekleniyor.


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