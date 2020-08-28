Euro
8.73
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,967.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.

Emrah Oktay   | 28.08.2020
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı
ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bine yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı

Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı

Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı

Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna: Lige iyi başlamak istiyoruz

Futbolda milli mesai başlıyor

Futbolda milli mesai başlıyor
Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi
Galatasaray'ın VIP koltuk satışı 1 Eylül'de başlayacak

Galatasaray'ın VIP koltuk satışı 1 Eylül'de başlayacak