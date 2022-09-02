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Spor, Futbol

Batshuayi resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 02.09.2022
Batshuayi resmen Fenerbahçe'de

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya her yıl için 3 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Belçikalı oyuncu için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Batshuayi, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı heyecanlı

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Batshuayi, "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de şunları kaydetti:

"Aradığımız bir profildi. Hocamızla beraber geldiğinden beri bazı isimler üzerinde çalışıyorduk, kendisinin en çok istediği bir iki oyuncudan biriydi. İki İngiliz kulübüyle transfer rekabetine girdik, dün gece galip çıkmasını bildik. Ama kendisinin hakkını vereyim, güzel bir duruş gösterdi ve buraya gelmek istedi. Artık evi burası, evi Kadıköy! Bu seneki yapılanmamızda kadromuza çok büyük bir derinlik, çok büyük bir güç katacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah futbolcu şansı versin. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun."

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