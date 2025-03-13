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Spor, Futbol

Süper Lig'in numune Türk golcüleri

Trendyol Süper Lig'in gol krallığının ilk 20 sırasında Türk futbolculardan sadece Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Ahmed Kutucu yer alıyor.

Can Öcal  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Süper Lig'in numune Türk golcüleri

Istanbul

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'in 18 golle önde götürdüğü gol krallığı yarışında 17 kez fileleri havalandıran Galatasaraylı Victor Osimhen ikinci sırada yer alırken, Trabzonsporlu Simon Banza da 16 golle 3. sırada kendine yer buldu.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ile Ahmed Kutucu, ligin en golcü 20 futbolcusu arasındaki ender Türk oyunculardan oldu.

Ligin en fazla gol atan yerli futbolcusu Barış Alper Yılmaz

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, 10 golle Süper Lig'in en golcü yerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ankara Keçiörengücü'nden 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Barış Alper, özellikle geçen sezonki performansıyla takımının lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz, ligdeki 25 maçında 10 kez fileleri havalandırarak en golcü yerli oyuncu oldu ve gol krallığında da 9. sırada yer aldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 11 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Ahmed Kutucu, başarılı performansıyla Galatasaray'a transfer oldu

Sezona ikas Eyüpspor takımında başlayan Ahmed Kutucu bu sezon ligde 9 kez fileleri havalandırdı.

Eyüpspor formasıyla bu sezon ligde 18 maçta 8 gol kaydederek takımına büyük katkı sağlayan Ahmed Kutucu, başarılı performansı sayesinde ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

Gol krallığı yarışında 10. sırada olan Ahmed Kutucu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla da ligde 7 maçta 1 gol kaydetti.

Piatek, attığı gollerle RAMS Başakşehir'i sırtladı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı.

Bu sezon turuncu-lacivertli ekibin ligdeki 41 golünün 18'ini atan 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları da boş geçmedi.

Piatek, tüm kulvarlarda ise bu sezon 39 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.

İlk 20 sırada oyuncu bulunduran takımlar

Gol krallığında ilk 20 sırada en fazla oyuncu bulunduran takımlar Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3'er oyuncusu, ligin en golcü 20 futbolcusu arasına girdi. Kasımpaşa, Göztepe ile Reeder Samsunspor'dan 2'şer futbolcu ilk 20'de bulunurken; Trabzonspor, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK'den 1'er oyuncu bu sıraya dahil oldu.

Gol krallığı

Trendyol Süper Lig'in ilk 20 sırasında yer alan futbolcular şu şekilde:

SıraFutbolcuTakımUyrukGol
1.Krzysztof PiatekRAMS BaşakşehirPolonya18
2.Victor OsimhenGalatasarayNijerya17
3.Simon BanzaTrabzonsporDemokratik Kongo16
4.Youssef En-NesyriFenerbahçeFas16
5.Ali SoweÇaykur RizesporGambiya14
6.Edin DzekoFenerbahçeBosna-Hersek12
7.Mame Thiamikas EyüpsporSenegal12
8.Ciro ImmobileBeşiktaşİtalya11
9.Barış Alper YılmazGalatasarayTürkiye10
10.Ahmed KutucuGalatasarayTürkiye9
11.Dusan TadicFenerbahçeSırbistan9
12.Nuno Da CostaKasımpaşaYeşil Burun Adaları9
13.Romulo CardosoGöztepeBrezilya9
14.Marius MouandilmadjiReeder SamsunsporÇad8
15.Blaz KramerTÜMOSAN KonyasporSlovenya7
16.Carlo HolseReeder SamsunsporDanimarka7
17.David OkerekeGaziantep FKNijerya7
18.George PuscasSipay Bodrum FKRomanya7
19.Haris HajradinovicKasımpaşaBosna-Hersek7
20.Juan Santos da SilvaGöztepeBrezilya7


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