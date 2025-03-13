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Spor, Futbol

Galatasaray ile Antalyaspor 58. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Galatasaray ile Antalyaspor 58. randevuda

İstanbul

İki takım arasında geride kalan 57 maçta sarı-kırmızılılar 36, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 111 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 17 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip son 5 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, yarınki müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.

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