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Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Formula 1’de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Fatih Erel  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor

İstanbul

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin nisan ayında yapılmasına karar verildi.

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçti

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari'ye transfer oldu. Williams'a katılan Carlos Sainz'in yerini alan Hamilton'un takım değişimi tüm zamanların en büyük F1 transferleri arasına girdi.

Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot unvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

Geçen sezonu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

Sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmedi

Bu sezon için sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmezken Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz, Williams takımına katıldı.

Britanyalı Oliver Bearman ise Alpine'den ayrılan Esteban Ocon ile birlikte Haas takımı için yarışacak.

Avustralyalı Jack Doohan, Alpine takımdan ayrılan Ocon'un yerini doldurdu.

Isack Hadjar ve Yuki Tsunoda, Racing Bulls'a katılırken, Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto, Sauber'in yeni sürücü ikilisini oluşturdu.

Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın sürücüleri şu şekilde:


TakımPilotPilot
McLarenLando NorrisOscar Piastri
FerrariLewis HamiltonCharles Leclerc
Red BullMax VerstappenLiam Lawson
MercedesGeorge RussellAndrea Kimi Antonelli
Aston MartinFernando AlonsoLance Stroll
AlpinePierre GaslyJack Doohan
HaasEsteban OconOliver Bearman
Racing BullsYuki TsunodaIsack Hadjar
WilliamsAlex AlbonCarlos Sainz
SauberNico HulkenbergGabriel Bortoleto


Max Verstappen, 5. şampiyonluk peşinde

Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek.

Geçen sezon 24 yarışın 9'unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Lando Norris (McLaren), 374 puanla ikinci sırada yer almıştı.

2025 sezonunda 6 sprint yarışı yapılacak

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu.

Bu yıl Çin, Miami, Brezilya, ABD, Belçika ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek.

İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, 2023 yılında 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

Sprint yarışları, cuma günü antrenman seanslarından sonra yapılacak sıralama turlarıyla başlayacak. Cumartesi günü sprint yarışları ve ana sıralama turları, pazar günü ise grand prix düzenlenecek.

Formula 1'de 2025 yılı takvimi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:

TarihÜlkePist
14-16 MartAvustralyaMelbourne
21-23 MartÇinŞanghay
4-6 NisanJaponyaSuzuka
11-13 NisanBahreynSakhir
18-20 NisanSuudi ArabistanCidde
2-4 MayısABDMiami
16-18 Mayısİtalyaİmola
23-25 ​​MayısMonakoMonako
30 Mayıs – 1 HaziranİspanyaBarselona
13-15 HaziranKanadaMontreal
27-29 HaziranAvusturyaSpielberg
4-6 TemmuzBirleşik KrallıkSilverstone
25-27 TemmuzBelçikaSpa
1-3 AğustosMacaristanBudapeşte
29-31 AğustosHollandaZandvoort
5-7 EylülİtalyaMonza
19-21 EylülAzerbaycanBakü
3-5 EkimSingapurSingapur
17-19 EkimABDAustin
24-26 EkimMeksikaMexico City
7-9 KasımBrezilyaSao Paulo
20-22 KasımABDLas Vegas
28-30 KasımKatarLusail
5-7 AralıkAbu DabiYas Marina
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