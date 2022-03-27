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Spor, Futbol

Başakşehir, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu

Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından bozulması ile ilgili açıklama yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 27.03.2022
Başakşehir, TFF Tahkim Kurulunun karanını umut verici buldu

İstanbul

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu kararının Türk futbolu adına umutları yeşerttiğine vurgu yapılarak, "Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu ‘etik dışı’ kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan sürecin ardından TFF'nin görev ve sorumluluklarına devam etmesinin söz konusu olamayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu’nun hem de ülke futbolumuzun yurt içinde ve yurt dışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonunun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulunun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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