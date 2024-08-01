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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Can Öcal  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, Dursun Özbek'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu ve Can Natan da yer aldı.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını, Özbek ise Hacıosmanoğlu'na Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısı ve üzerinde isminin yazılı olduğu yeni sezon Galatasaray parçalı formasını hediye etti.

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