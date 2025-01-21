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Spor, Futbol

Kasımpaşa Kulübünde sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal'ın getirildiği açıklandı.

Metin Arslancan  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Kasımpaşa Kulübünde sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirildi

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında kulübümüzde icra kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonunda sportif işlerden sorumlu genel sekreter olarak görev yapan Aztopal'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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