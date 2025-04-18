Dolar
38.18
Euro
43.55
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,589.70
BTC/USDT
84,588.00
BIST 100
9,366.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş ile Göztepe 58. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 58. kez karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Beşiktaş ile Göztepe 58. randevuda

İstanbul

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 94-55 üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İzmir'de 29. maç

İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'de 9 maç berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 38, Göztepe ise 27 gol kaydetti.

Beşiktaş, İzmir'deki son 10 maçta 7 galibiyet aldı

İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 7 kez mağlup etti.

Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş son 10 karşılaşmada 20 gol atarken, Göztepe ise fileleri 12 kez havalandırdı.

İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Beşiktaş, rakibine üstünlük kurdu.

Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı

Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 57 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında protokol imzalandı
Makbule Atadan Yalısı'nda restorasyon sırasında duvarın yıkılması sonucu 1 kişinin ölmesine ilişkin dava
Kooperatiflerin kuruluş işlemleri, ortak sayıları ve çalışma bölgelerine ilişkin düzenleme yapıldı
Marmara'da müsilajla mücadelede deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak
Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılıklarından uzaklaşıyorlar

Benzer haberler

Makbule Atadan Yalısı'nda restorasyon sırasında duvarın yıkılması sonucu 1 kişinin ölmesine ilişkin dava

Makbule Atadan Yalısı'nda restorasyon sırasında duvarın yıkılması sonucu 1 kişinin ölmesine ilişkin dava

Beşiktaş ile Göztepe 58. randevuda

Sivasspor deplasmanda kayıplarda

Ankara Keçiörengücü'nde play-off'a kalmak için umutlar yüksek

Ankara Keçiörengücü'nde play-off'a kalmak için umutlar yüksek
Göztepe galibiyet hasretini Beşiktaş maçıyla sonlandırmak istiyor

Göztepe galibiyet hasretini Beşiktaş maçıyla sonlandırmak istiyor
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet