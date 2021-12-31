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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Kurt   | 31.12.2021
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Antalya

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon başından bu yana çalıştıkları Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Bülent Korkmaz ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

"Eve döndüm"

Francesco Farioli ise burada olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirterek, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Alanyaspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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