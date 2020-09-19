Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 19.09.2020
Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Istanbul

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 397 bini aştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti
'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
'Biz de oksijen açlığı çekiyoruz'

Benzer haberler

Ankara'da gol sesi çıkmadı

Ankara'da gol sesi çıkmadı

Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş Kulübü Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

Dört klasman ve iki klasman yardımcı hakemi, koronavirüse yakalandı

Dört klasman ve iki klasman yardımcı hakemi, koronavirüse yakalandı
TFF 1. Lig'e yükselme heyecanı yarın başlıyor

TFF 1. Lig'e yükselme heyecanı yarın başlıyor
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda