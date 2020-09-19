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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini koronavirüs testi yaptırmaya davet etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.09.2020
Beşiktaş Kulübü Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

Istanbul

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye konuştu.

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi: 

"Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."


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