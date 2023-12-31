Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,296.40
BTC/USDT
42,495.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Oktay Özden  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

Antalya

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Gazze Dayanışma Platformu, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protestolar sürüyor

Benzer haberler

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

Harry Kewell, Japonya ekibi Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu

Antalya'da 104 yaşındaki "Cumhuriyet anne" vefat etti

Yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanan Antalya'da aralık ayı turist rekoru kırıldı

Yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanan Antalya'da aralık ayı turist rekoru kırıldı
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamladı

Antalya'da çiftçiler ATB'nin yazılımıyla tarım alanlarındaki karbon ayak izini hesaplıyor

Antalya'da çiftçiler ATB'nin yazılımıyla tarım alanlarındaki karbon ayak izini hesaplıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet