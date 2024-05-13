Dolar
32.23
Euro
34.72
Altın
2,349.33
ETH/USDT
2,912.90
BTC/USDT
61,523.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçından puansız ayrıldı.

Oktay Özden  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti

Antalya

Akdeniz ekibi, ligde en son galibiyetini 33. haftada iç sahada Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek kazandı ve puanını 45'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Bir sonraki hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Bitexen Antalyaspor, orta saha oyuncusu Ramzi Safuri'nin 55. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı mücadelede, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ettiği 35. hafta karşılaşmasında ise 74. dakikada orta saha oyuncusu Sander Van de Streek'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı bu maçtan da 2-1 yenik ayrılarak, hanesine puan yazdıramadı.

Akdeniz ekibi, 36. hafta maçında dün Kasımpaşa'ya dış sahada 3-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Bu mücadelede orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, 80. dakikada kırmızı kart görerek, Antalyaspor'daki cezalılar arasına dahil oldu.

Üst üste üç maçını kaybeden ve şu anda ligde 10. sırada bulunan Bitexen Antalyaspor, ligin bitimine bir hafta kala Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Kırmızı-beyazlılar, 2023-2024 sezonunu ise 38. haftada oynanacak Antalya derbisinde Corendon Alanyaspor'un sahasında kapatacak.


- Sergen Yalçın ile sekizinci mağlubiyet

Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Akdeniz ekibinin Kasımpaşa yenilgisiyle takımın başında yaşadığı mağlubiyet sayısı 8'e çıktı.

Antalyaspor ile 19 Süper Lig maçına çıkan Yalçın, kırmızı-beyazlı ekiple 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın Akdeniz ekibinin başında çıktığı diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 firari yakalandı
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti

Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti

Bayer Leverkusen, yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı

Lider Galatasaray Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu

RAMS Başakşehir EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi

RAMS Başakşehir EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere sona erdi

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere sona erdi
Fenerbahçe, galibiyetle şampiyonluk umuduna tutundu

Fenerbahçe, galibiyetle şampiyonluk umuduna tutundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet