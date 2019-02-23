Antalyaspor Sivas'tan 3 puanla dönüyor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Sivas
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
2. dakikada Douglas'ın pasında ceza alanında topla buluşan Kone, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı, müsait durumdaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcunun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, topu ayaklarıyla çıkardı.
16. dakikada Serdar Özkan'ın soldan ceza alanına ortasında Doukara'nın vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
31. dakikada Fredy'nin ceza yayı içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
36. dakikada konuk ekip Antalyaspor öne geçti. Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan ve hızla mesafe kateden Sangare'nin ceza yayı civarından yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
45+2. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Amilton, Braz ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doukara, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
65. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Douglas'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
72. dakikada Serdar Özkan'ın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
77. dakikada Sivasspor önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un soldan ceza alanına ortasında Kone, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.
90. dakikada sağdan ceza alanına giren Muhammet Demir'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanından kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda top yandan auta gitti.
Mücadele, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.