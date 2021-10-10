Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,558.10
BTC/USDT
54,892.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin Genel İstişare Kurulu Toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 10.10.2021
FIFA'dan Halis Özkahya'ya görev Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti
Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası: Aşı olmayan insan kendi katili gibidir
Rize'de sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Halil Umut Meler, San Marino-Andorra maçını yönetecek

Halil Umut Meler, San Marino-Andorra maçını yönetecek

FIFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Türkiye, Letonya karşısındaki beraberlik serisini bozmak istiyor

A Milli Futbol Takımı umutlarını sürdürmek için yarın Letonya deplasmanında

A Milli Futbol Takımı umutlarını sürdürmek için yarın Letonya deplasmanında
A Milli Futbol Takımı Letonya'da

A Milli Futbol Takımı Letonya'da

Bol gollü hazırlık maçının kazananı Galatasaray

Bol gollü hazırlık maçının kazananı Galatasaray