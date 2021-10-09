Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,588.00
BTC/USDT
54,865.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Letonya'da

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Hilmi Sever   | 09.10.2021
A Milli Futbol Takımı Letonya'da

Riga

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul karşıladı.

Milliler, Letonya müsabakası öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Daugava Stadı'nda 19.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Letonya-Türkiye karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı
Rusya'da Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı Letonya'da

A Milli Futbol Takımı Letonya'da

Bol gollü hazırlık maçının kazananı Galatasaray

A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarına başladı

Letonya-Türkiye maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek

Letonya-Türkiye maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor

Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor