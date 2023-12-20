Antalya'da gol yok

Antalya
3. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Jehezkel'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
16. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Assombalonga'nın kale önünden bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortası sonrası arka direkte topla buluşan Mamadou Fall'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
55. dakikada Hajradinovic'in ortasına hareketlenen Omeruo'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Ataberk Dadakdeniz parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Van de Streek'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ege Bilsel'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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