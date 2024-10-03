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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci dönemindeki gol suskunluğunu bozmak istiyor

Trabzonspor'daki ilk döneminde 153 maçta 47 kez rakip fileleri havalandıran, sezon başında bordo-mavililere tekrar geri dönen Nijeryalı oyuncu, bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada golle buluşamadı.

Selçuk Kılıç  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci dönemindeki gol suskunluğunu bozmak istiyor

Trabzon

Trabzonspor'a sezon başında tekrar dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbol ile taraftarların gönlünü adeta fetheden Nijeryalı oyuncu, 153 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde henüz golle tanışamadı.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni kazanan Nwakaeme, hafta sonu Hatayspor deplasmanında gol atması halinde 867 gün sonra bordo-mavili forma altında skor üretmiş olacak.

Nwakaeme, bordo-mavili takımın formasıyla son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında atmıştı.

Sezon performansları

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, 2020-2021 sezonunda 35 maçta 7, 2021-2022 sezonunda ise 36 maçta 15 gol kaydetti.

Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan Nijeryalı forvet, 2 sezon aradan sonra tekrar Trabzonspor'a döndü.

Bu sezon 8 maçta forma giydi

Anthony Nwakame, bu sezon Avrupa'da 4, Trendyol Süper Lig'de de 4 olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giyip, 315 dakika süre aldı.

Sakatlığı nedeniyle lig ve Avrupa'da 2'şer maç olmak üzere 4 karşılaşma kaçıran Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken, 1 asist yaptı.

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