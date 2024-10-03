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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor

59. sezon heyecanı yarın start alacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda yer alırken, Beşiktaş 57, Karşıyaka ise 53. kez sahne alacak.

Ali Korkmaz  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor

İzmir

1966-1967'de 12 ekibin katılımıyla başlayan ligde 59. sezona kadar 87 farklı takım mücadele etti. Mersinspor'un ilk kez yer alacağı organizasyonda, 2021-2022'de küme düşen Yalovaspor Basketbol, 2 sezon aradan sonra tekrar mücadele verecek.

Daha önce 9 sezon Basketbol Süper Ligi'nde temsil edilen Mersin şehri, 2013-2014 sezonundan sonra Mersinspor'la tekrar bu heyecana ortak olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş 56, Karşıyaka 52, Anadolu Efes 46, TOFAŞ 39, Türk Telekom 31, Darüşşafaka 28, Büyükçekmece Basketbal 9, Bahçeşehir Koleji 6, Bursaspor 5, Aliağa Petkimspor 4, Merkezefendi Belediyesi 3, Manisa Basket 2, Yalovaspor Basketbol da 1 kez yer aldı.

Play-off uygulamasının 1983-1984'ten beri uygulandığı ligde, bu sezon play-off'ta mücadele edecek son 2 takım play-in mücadelesiyle belirlenecek.

8 ilden 16 takım

Bu sezon İstanbul'dan 7 ekibin yer alacağı ligde, Bursa ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Manisa, Mersin ve Yalova'dan da birer takım yer alacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple temsil edildi.

Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep, Konya ve Muğla 2, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takımla Süper Lig'de yer aldı.

Takımların performansları

Geride kalan 58 sezonun 46'sında yer alan ve 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda olduğu gibi normal sezonda da en başarılı ekip konumunda.

Normal sezonda 1203 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 979 galibiyet, 221 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yüzde 81,4 galibiyet oranı bulunan Anadolu Efes'i, yüzde 68,5'la Fenerbahçe ve yüzde 58,9'la Galatasaray takip ediyor.

Takımların performansları

Ligde Mersinspor dışındaki ekiplerin, normal sezonlarda gösterdikleri performans şöyle:

TakımlarSezonOGMBGalibiyet Yüzdesi
Aliağa Petkimspor41204674038,3
Anadolu Efes461203979221381,4
Bahçeşehir Koleji61717398042,7
Beşiktaş5614358176071156,9
Bursaspor51437370051
Büyükçekmece Basket926190171034,5
Darüşşafaka28801417384052,1
Fenerbahçe5814771012459668,5
Galatasaray581478871598958,9
Karşıyaka521341705630652,6
Manisa Basket2602832046,7
Merkezefendi Belediyesi3903159034,4
TOFAŞ391005566438156,3
Türk Telekom31887505382056,9
Yalovaspor130723023,3

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