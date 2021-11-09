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Spor, Futbol

Altınordulu Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, oyuncuları Burak İnce'nin Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld'e transfer olduğunu bildirdi.

Meriç Ürer   | 09.11.2021
Altınordulu Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu

Izmir

Alman kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld'in Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan İnce'yi kadroya kattıklarını belirterek, İnce'nin Ocak 2022 sonundan sonra 18 yaşına girmesiyle Bielefeld’e transferinin resmen gerçekleşeceğini ifade etti.

İnce'nin Avrupa'dan birçok transfer teklifi almasına rağmen kendi gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih ettiğini belirten Arabi, "Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk ve Avrupa futboluna birçok futbolcu yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ümit Milli futbolcu Burak İnce de yaptığı açıklamada, Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim."

Altınordu Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından, "Öz kaynak sistemimizden yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld'e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verdi.

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