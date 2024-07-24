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Spor, Futbol

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi

Mehmet Fatih Duman  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi Fotoğraf: Arife Karakum / AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi.

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