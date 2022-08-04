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Spor, Futbol

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Mustafa Kurt   | 04.08.2022
Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Antalya

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, lig öncesi transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Son olarak Fransa'dan Lusamba'yı transfer ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "3 yıl önce de kulübümüze gelmişti. Kısmet olmamıştı. Ama bugüne kısmet oldu. Kendisi takip ettiğimiz, değerli bir futbolcu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kazasız, belasız faydalı işler yapacağına inanıyoruz." dedi.

Arnaud Lusamba ise Alanya'ya 3 yıl önce geldiğini hatırlatarak, "Demek ki kadermiş. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Çok mutluyum ve taraftarlarımızın önüne çıkmak için çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lusamba, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


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