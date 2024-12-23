Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı

Mersin
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ile karşılaştı.
Maçın 2. dakikasında, Hatayspor gole yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro vuruşunu yaptı. Rakibinin açısını kapatan kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
26. dakikada Hatay ekibi öne geçti. Boutobba'nın sağdan ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Aboubakar, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.
Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
52. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleci Deniz Eren Dönmezer, Cengiz Demir'in ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdiği Cengiz'i oyun dışına gönderdi.
61. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Semih Güler'in uzak mesafeden şutunda top, kaleci Erce Kardeşler'in uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
68. dakikada Boutobba'nın sağdan şutunda topu çelen kaleci Murat Uğur Eser tehlikeyi önledi.
70. dakikada Adana ekibi öne geçti. Ozan Demirbağ, sağdan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-2.
75. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan hızla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı Aimbetov'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.
88. dakikada Hatayspor'un sağdan kullandığı köşe atışında defansın arasından yükselen Recep Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor, ligde ilk deplasman galibiyetini aldı.
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