Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,104.20
BTC/USDT
30,454.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki seçim bürosu açılışında konuşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’de AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaretinde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap ediyor
logo
Gündem

Depremin etkilediği Hatay'da temeli atılan konutların inşaatı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

Deniz Açık, Sergen Sezgin  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Depremin etkilediği Hatay'da temeli atılan konutların inşaatı devam ediyor Fotoğraf: Sergen Sezgin - AA

Hatay

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, inşası süren konutların önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınözü'nde 364 konut ve 5 iş yeri bulunan ticaret merkezinin yanı sıra sosyal alanlar ve çocuk oyun gruplarından oluşan ihale kapsamında inşaya başladıklarını söyledi.

Eylül sonu gibi inşayı tamamlamayı planladıklarını anlatan Bayburt, şöyle konuştu:

"Temeli atılan, kaba inşaatı biten, yeni başlanan ve kazısı devam eden aşamalar var. Hızlı ve gayretli çalışıyoruz. İnşaya başladığımız alanda eskiden yaptığımız ve depremden zarar görmeyen konutlarımız da var. Orada uyguladığımız sistemleri yeni inşa alanında da uyguluyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli. Daha sonra hazırlanan projelerle radye temel ve tünel kalıp sistemiyle binalar yapıyoruz. Söz konusu sistemlerle depreme dayanıklı, hızlı ve kaliteli üretim yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel konutlarına yerleştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah eylülün sonunda tamamlayıp, vatandaşlara teslim edeceğiz. İnşaya başladığımız bölge kayalık zemine sahip."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Vefa" ve "4. Şahane Medya" ödülleri sahiplerini buldu
Kapadokya'da ilk kez üst ölçekli master planları hazırlanıyor
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Sakarya'da meslek liseliler deprem bölgesi için duşakabin üretti

Benzer haberler

Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da meslek liseliler deprem bölgesi için duşakabin üretti

Depremin etkilediği Hatay'da temeli atılan konutların inşaatı devam ediyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede sürdü

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede sürdü
Hatay'da kurulan yoğun bakımlı sahra hastanesi depremzedelerin hizmetinde

Hatay'da kurulan yoğun bakımlı sahra hastanesi depremzedelerin hizmetinde
Konteyner kentin "Gitarist dedesi" depremzedelere müziğiyle moral oluyor

Konteyner kentin "Gitarist dedesi" depremzedelere müziğiyle moral oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet