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Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 12.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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