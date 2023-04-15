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Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Panamalı mevkidaşı Mencomo'yu İstanbul'da ağırladığını belirtti.

Deprem nedeniyle gösterilen dayanışma ve destekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Ekonomi, ulaştırma, kültür ve eğitim işbirliğimizi ele aldık. Filistin ve Ukrayna’daki güncel gelişmeler gündemimizdeydi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile de görüştüğünü, güncel gelişmeleri ele aldıklarını ve Libya’da adil, hür ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesini desteklediklerini kaydetti.

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