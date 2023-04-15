Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Panamalı mevkidaşı Mencomo'yu İstanbul'da ağırladığını belirtti.
#Panamalı mevkidaşım Mencomo’yu İstanbul’da ağırladık.#Deprem dayanışma ve desteklerine teşekkür ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 15, 2023
Ekonomi, ulaştırma, kültür ve eğitim işbirliğimizi ele aldık. #Filistin ve #Ukrayna’daki güncel gelişmeler gündemimizdeydi.🇹🇷🇵🇦 pic.twitter.com/wj5Rv9GSUE
Deprem nedeniyle gösterilen dayanışma ve destekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Ekonomi, ulaştırma, kültür ve eğitim işbirliğimizi ele aldık. Filistin ve Ukrayna’daki güncel gelişmeler gündemimizdeydi." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile de görüştüğünü, güncel gelişmeleri ele aldıklarını ve Libya’da adil, hür ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesini desteklediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.