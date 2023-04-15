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Uluslararası mahkemelerden sonra Yargıtay da İpek ailesini haksız buldu

Elif Ferhan Yeşilyurt  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Uluslararası mahkemelerden sonra Yargıtay da İpek ailesini haksız buldu

İstanbul

Koza İpek Holding davasında Yargıtay nihai kararını verdi.

Koza Altın'dan yapılan açıklamaya göre, Koza İpek Holding davasında, 8 yıllık dava süreci Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla sona erdi.

Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçti. Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek.

Koza Altın'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında da Koza İpek Holding davasında Yargıtay'ın nihai kararını verdiği bildirildi.

Buna göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı müsadere kararını düzelterek onadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği Koza Holding bünyesindeki tüm şirketler, iyi niyetli pay sahiplerinin/yatırımcıların pay ve hakları korunmak kaydı ile Hazine'ye devredildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan "İpek" soyadlı bazı sanıklar hakkında verilen silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mahkumiyet kararını onadı.

Uluslararası mahkemeler Türkiye'yi haklı buldu

FETÖ firarisi Akın İpek, Londra'daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık davayı da kaybetmişti. Uluslararası mahkeme, oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. Başka bir davada İngiltere Yüksek Mahkemesi de TMSF'nin kayyımlığının hukuka uygun olduğunu kabul ederek Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetmişti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla müsaderesine karar verildi.

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