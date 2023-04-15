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Spor, Futbol

Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, kötü gidişi durduramadı.

Emrah Oktay  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor Fotoğraf: Oğuz Yeter / AA

İstanbul

3. dakikada Rroca'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Eze'nin yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szysz'in plase vuruşunda kaleci Jensen yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Aleksic'in kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Lokilo'nun sağdan kullandığı kornerde Deli'nin arka direkte uygun durumdaki kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+5. dakikada Rroca'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uygun durumda vuruşunda kaleci Muhammed direk dibinde topu kornere çeldi.

45+7. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ çaprazda kazanılan frikiği Lokilo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Eze'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı bu pozisyonla sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada İstanbulspor'un golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sağdan ceza sahasına giren Eze'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu altıpas gerisindeki Emir Kaan Gültekin ağlara gönderdi. Hakem Mert Güzence önce gol kararı verdi. Güzenge, VAR incelemesinden sonra Eze'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta takımlar net gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.

Son 7 lig maçında tek galibiyet

Bu sonuçla İstanbulspor, puanını 27'ye çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 8. kez yenilerek 45 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 1 kez kazanabildi.

Turuncu-lacivertliler, son 7 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, bu süreçte sadece 27. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü yenebildi.

Başakşehir, gol yollarında tutuk

Turuncu-lacivertli ekip, son dönemde gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Başakşehir'in bu performansında hücumdaki tutukluğu da etkili oldu.

Söz konusu süreçte 3 müsabakada toplam 4 gol atabilen turuncu-lacivertliler, kaybettiği 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. İstanbul temsilcisi, son 7 lig maçında kalesinde 8 gol gördü.

İstanbulspor, ligde 3 maç sonra kazandı

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'de 3 hafta sonra galip geldi.

Ligde son galibiyetini 25. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşayan İstanbulspor, sonrasındaki 3 müsabakayı da kaybetti.

Ligde düşme hattından kurtulmak için mücadele veren teknik direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, Medipol Başakşehir'i yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

İstanbulspor, ayrıca evinde çıktığı son 4 lig maçının 3'ünü kazanarak iç saha avantajını iyi kullandı.

Eze, ilk golünü attı

Sarı-siyahı ekibin ara transfer dönemine Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan kiraladığı Emeka Eze, ilk kez gol sevinci yaşadı.

İstanbulspor'daki 9. maçına çıkan Nijeryalı forvet, ilk yarının uzatma bölümünde ağları sarsarak galibiyet golünü kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Eyüpspor formasıyla 6 kez ağları havalandıran Eze, İstanbulspor'daki ilk golünü attı.

Emir Kaan sakatlandı

İstanbulspor'un genç oyuncusu Emir Kaan Gültekin, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maça yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 57. dakikada Jetmir Topalli'nin yerine oyuna girdi. Sahada 20 dakika kalabilen Emir Kaan, sakatlanarak 77. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.

Emir Kaan'ın 60. dakikada attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edilmişti.

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