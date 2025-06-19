ABB FOMGET'in Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki rakibi 24 Haziran'da belli olacak
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki rakibi, 24 Haziran Salı günü belli olacak.
Ankara
Kulübün açıklamasına göre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
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Kura çekiminde ABB FOMGET'i kulüp başkanı Yalçın Demirkol temsil edecek.
ABB FOMGET'in muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar şöyle:
Gintra (Litvanya), Racing FC Union (Lüksemburg), Breznica (Karadağ), Kiryat Gat (İsrail), Flora Tallinn (Estonya), Lanchkhuti (Gürcistan), CSF Anenii Noi (Moldova), NSA Sofia (Bulgaristan), Spartak Myjava (Slovakya), Mitrovica (Kosova), Ljuboten (Kuzey Makedonya), Agram Zagreb (Hırvatistan), AEK (Yunanistan), Athlone Town (İrlanda), Swieqi United (Malta), Riga FC (Letonya), Cliftonville (Kuzey İrlanda), Cardiff City (Galler), Pyunik (Ermenistan), NSI Runavik (Faroe Adaları), Neftçi (Azerbaycan).