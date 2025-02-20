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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak

İstanbul

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen milliler, grubuna galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.

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