A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak

İstanbul
Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen milliler, grubuna galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor.
Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.