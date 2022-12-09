A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi

Ankara
Milliler, uluslararası maçlarda aldıkları başarılı sonuçların ardından toplamda 1383.24 puana ulaştı ve sıralamada 3 basamak çıkarak 64'üncülüğe yerleşti.
Sıralamanın zirvesinde 2017'den bu yana kalmaya devam eden ABD'yi, İsveç'i geçerek bir basamak yükselen Almanya, ikinci sıradan takip etti.
Sıralamanın ilk 10'unda, şu takımlar yer alıyor:
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