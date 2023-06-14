Dolar
23.59
Euro
25.55
Altın
1,956.07
ETH/USDT
1,745.40
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
5,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Emre Doğan  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin sağ arka adalesindeki sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar Söyüncü'nün milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanığın yargılanmasına başlandı
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
"İklim Değişikliği Zirvesi 2023: Yeşil Dönüşüm" İstanbul'da gerçekleştirildi
Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanmasındaki 5 yıl sınırını iptal etti
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım oyuncusu Abdülkerim Bardakcı: Milli Takımda kalıcı olmak istiyorum

Türkiye-Galler maçının öncelikli bilet satışı başladı

Türkiye-Galler maçının öncelikli bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Letonya maçlarının statları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Letonya maçlarının statları açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet