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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 12 Eylül Salı günü oynayacağı özel karşılaşma için Hollanda'ya ulaştı.

Hilmi Sever  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya geldi

Amsterdam

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Eskişehir'den kalkan özel uçak, Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na indi. Milli Takımı, havalimanına gelen bir grup Türk taraftar karşıladı. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve imza verdi. Milliler, daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Milli takımda, aday kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri de bulundu.

Japonya ile Türkiye arasındaki özel karşılaşma, Belçika'nın Genk kentinde bulunan Cegeka Arena'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 15.20'de başlayacak.


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