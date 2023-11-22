A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubunu lider tamamladı

Cardiff
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.
A Milli Takım, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı.
EURO 2024'e katılma hakkını Galler maçından önce elde eden Türkiye, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı.
Son maçında konuk ettiği Ermenistan'ı 1-0 yenen Hırvatistan ise 16 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye'nin ardından grup ikincisi olarak EURO 2024'e katılma hakkını kazandı.
Milli takım, Galler deplasmanında 7. dakikada Neco Williams'ın attığı golle geriye düştü. Ay-yıldızlı ekibe beraberliği ve grup liderliğini getiren golü, 70. dakikada Yusuf Yazıcı penaltıdan attı.
Milliler EURO 2024 kura çekiminde 2. torbada
D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan girme hakkını kazandı.
Grubu ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da yapılacak.
Maç sonunda gerginlik
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Yedek kulübelerinin de dahil olduğu gerginlik, bir süre devam etti.
Maç sonunda büyük sevinç
Yaşanan gerginliğin sona ermesinin ardından milli futbolcular, Türk taraftarların olduğu tribüne gitti.
Ay-yıldızlı oyuncular, taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi ve EURO 2024'e lider olarak katılmayı birlikte kutladı.
Uğurcan Çakır sakatlandı
A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanlarından Uğurcan Çakır, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.
Galler'in kullandığı kornerde Ben Davies'in faul yaptığı Uğurcan, sakatlandı. Tedavisinin ardından bir süre daha oyuna devam eden tecrübeli kaleci, 33. dakikada yerini Altay Bayındır'a bıraktı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, aynı dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Abdülkadir Ömür kenara gelirken, Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.
Montella'dan hamleler
Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella, Galler maçının ikinci yarısına oyuncu değişikliğiyle başladı.
Sol bekte görev yapan Cenk Özkacar'ı oyundan çıkaran İtalyan teknik adam, Zeki Çelik'i oyuna sürdü. Zeki sağ beke geçerken Ferdi, Cenk'ten boşalan sol bekte görev yaptı.
Montella, 59. dakikada dördüncü değişikliğine gitti. Barış Alper Yılmaz kenara gelirken, Almanya ile oynanan hazırlık maçında A Milli Takım'daki ilk golünü atan 18 yaşındaki oyuncu Kenan Yıldız oyuna dahil oldu.
İtalyan teknik adam, son değişikliğini ise 78. dakikada yaptı, Yusuf Sarı çıktı, Kaan Ayhan oyuna girdi.
Vincenzo Montella ile galibiyet serisi sona erdi
Türkiye'nin İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
A Milli Takım, Montella yönetiminde ilk kez bir maçını kazanamadı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
Milli takım, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.
Galler ile 2. beraberlik
A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynadığı 9. maçta 2. beraberliğini aldı.
Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 4'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere oynanan 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bizleri gururlandırdılar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, sözlerine milli takımı tebrik ederek başladı.
Millilerin grubu lider tamamladığının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İlkleri başardılar. Teknik direktörümüzü, ekibini, futbolcuları, yönetimi tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdılar. Almanya'daki hazırlık maçında da halkımızı sevindirdiler. Burada da özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiler. 'Bekle bizi Almanya.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Almanya'da gerçekleştirilecek turnuvada A Milli Takım'a güvendiklerini dile getiren Bakan Bak, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız da sporculara tebriklerini iletti. Güzel bir akşam oldu. Hayırlı olsun. Darısı Almanya'ya diyoruz. Güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Genç ve güzel bir takımımız var. Emeği geçenlere teşekkürler. Milletimize hayırlı olsun. Türk sporunda güzel şeyler oluyor. Bunlardan birisi de milli takımımızın buralara gelmesi. Artık Almanya'da da güzel işler yapacaklarına inanıyoruz, bunu gösterdiler Berlin'de. Hayırlı olsun milletimize."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: Grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Takım'ın başarısıyla ilgili, "Grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz." dedi.
Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Uzun bir maratonu geride bıraktıklarını ve A Milli Takım'ın elemelerde ilk kez grubu lider olarak tamamladığını vurgulayan Büyükekşi, "İlk günden itibaren 'Önemli olan Almanya'ya gitmek değil, başarılı olmak.' diyoruz. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve biz buna inandık, hayal ettik ve hayalimizi gerçekleştirdik. Başta Montella hocamız olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Almanya karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Galler deplasmanından lider olarak ayrılmanın son derece önemli olduğunun da altını çizen Büyükekşi, şunları söyledi:
"Bundan sonraki başarılara koşmak çok önemli. Sıradaki turnuva Dünya Kupası. Uzun yıllardır katılamıyoruz. Dünya Kupası'na katılmak için de hedef koymuştuk. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Bizi destekleyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz ve en büyük Türkiye diyorum."
İlk yarı
4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada A Milli Takım, yarı alanından çıkmakta zorlandı. Topu kapan Broadhead, sağdan savunmanın arkasına sarkan Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Altay uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
58. dakikada sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki Çelik, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ward gole izin vermedi.
69. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan Yıldız, Ben Davies'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
74. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı çıkan İsmail Yüksek, sağdan atağa katılan Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne gelen bu futbolcunun sert şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.