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Spor, Futbol

A klasman hakemlerine VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.

Süha Gür   | 13.03.2019
A klasman hakemlerine VAR eğitimi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, MHK Başkanı Sabri Çelik ve başkan vekili Mustafa Çulcu da katıldı.

Eğitimde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından dersler verildi.

VAR sistemiyle ilgili temel bilgilerin verildiği eğitim, video operasyon odasında yapılan simülasyon çalışmalarıyla sona erdi.

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