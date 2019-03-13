Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,308.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA'dan Neymar'a soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında disiplin soruşturması açtı.

Mutlu Demirtaştan   | 13.03.2019
UEFA'dan Neymar'a soruşturma

Istanbul

UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, PSG'nin 6 Mart'ta Manchester United'ı konuk ettiği son 16 turu rövanş maçının ardından sosyal medya üzerinden hakem kararlarını küfürlü bir şekilde eleştiren Neymar ile ilgili disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

İngiltere ekibi Manchester United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Karşılaşmanın son dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltı kararı vermişti. İngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında oynayamayan Neymar ise mücadelenin ardından Instagram hesabından küfür de içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Benzer haberler

Netanyahu'nun partisinden Yüksek Mahkeme'ye son dakika başvurusu

Netanyahu'nun partisinden Yüksek Mahkeme'ye son dakika başvurusu

BM'nin raporu Gazzeli hukuk kuruluşlarını memnun etti

UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç men cezası

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 gözaltı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 gözaltı
Rekabet Kurulundan 23 zincir markete soruşturma

Rekabet Kurulundan 23 zincir markete soruşturma
Amed Sportif Faaliyetler takımı oyuncusu hakkında soruşturma

Amed Sportif Faaliyetler takımı oyuncusu hakkında soruşturma