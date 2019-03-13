Bernardo Silva 2025'e kadar Manchester City'de
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın sözleşmesini yeniledi.
Istanbul
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın sözleşmesini yeniledi.
Manchester City Kulübü, Bernardo Silva'nın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
İki yıl önce Fransa'nın Monaco takımından 43 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester City'de 40 maça çıktı ve 9 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.