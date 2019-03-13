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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka çeyrek finale yükseldi

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Letonya temsilcisi Ventspils'i 70-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi.

Ali Korkmaz   | 13.03.2019
Pınar Karşıyaka çeyrek finale yükseldi

İzmir

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Letonya temsilcisi Ventspils'i 70-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi.

Yeşil-kırmızılı ekip, Letonya'daki ilk karşılaşmayı 78-76 kaybetmişti.

Müsabakanın ilk 4 dakikasını Marei ve Henry'nin basketleriyle 9-8 önde geçen Pınar Karşıyaka, Walker ve Berk'in basketleriyle aradaki farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 17-12. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 17-14 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Walker, Evans ve Marei'yle sayılar bulan ve 15. dakikayı 26-20 önde geçen Pınar Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar (36-29) çıkardığı devreyi 36-31 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta İlkan'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 45-38 üstün geçen ev sahibi ekip, etkili olduğu son bölümde aradaki farkı artırdı ve periyodu 13 sayılık farkla 53-40 önde bitirdi.

Son periyotta Berzins'le etkili olan Ventspils, 36. dakikada Gulbis'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Son dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 65-63'lük üstünlüğüyle girilen müsabakayı ev sahibi ekip 70-65 kazandı.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine 78-76 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırdı. Pınar Karşıyaka çeyrek finalde Dinamo Sassari (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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