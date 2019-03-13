Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,308.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine eleştiri

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 88-85 yenilerek elendiği karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi.

Mutlu Demirtaştan   | 13.03.2019
Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine eleştiri

Istanbul

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşılaşmayı izleyen Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Banvit-Brose Bamberg maçını izliyorum. FIBA, bu hakemlerden utanmalı. FIBA basketbolunu hakemlerin bu yönetimiyle geliştiremeyiz." ifadesini kullandı.

Deplasmandaki ilk maçta 81-79 yenilen Banvit, Sloven Boris Krejic, İtalyan Lorenzo Baldini ve İspanyol Luis Castillo hakem üçlüsünün görev yaptığı rövanş karşılaşmasını da evinde 88-85 kaybederek turnuvaya veda etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Benzer haberler

Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek

Pınar Karşıyaka'da ilk hedef çeyrek final

Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

Pınar Karşıyaka tur için ümitli

Pınar Karşıyaka tur için ümitli
Türk kadın hakemin hedefi Bundesliga tarihine geçmek

Türk kadın hakemin hedefi Bundesliga tarihine geçmek
'VAR'dan sonra hakem hataları çok arttı'

'VAR'dan sonra hakem hataları çok arttı'