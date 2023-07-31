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Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin Zimbru Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya, son 16 turuna yükseldi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya son 16 turuna kaldı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya, son 16 turuna yükseldi

Ankara

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, gruplarda 4 maç oynandı.

Turnuvada 2011'de kupaya uzanan favori adaylardan Japonya, İspanya'yı 4-0'la geçerek C Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. İspanya ise 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer karşılaşmasında turnuvaya ilk kez katılan Zambiya ise Kosta Rika'yı 3-1 yenerek 3 puanla grup üçüncüsü oldu. Zambiya'nın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Barbra Banda, Dünya Kupası'nın bininci golüne imza atarak tarihe geçti.

Organizasyonun ev sahiplerinden Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederek B Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı ve son 16 takım arasına girdi. 4 puanla grubu üçüncü sırada bitiren Kanada, turnuvaya veda etti.

İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalan Nijerya da 5 puanla gruptan çıkan diğer takım oldu.

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