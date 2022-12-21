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Ekonomi

Yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi

Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu.

Merve Özlem Çakır   | 21.12.2022
Yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle:

01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen

Taşıt Değeri (TL) (2023*)

Motor Silindir Hacmi

Yaş Aralığı

2023

(%61,5)

199.700'ü aşanlar

1.000 cc

1-3 Yaş

2.545

199.700'ü aşanlar

1.400 cc

1-3 Yaş

4.434

199.700'ü aşanlar

1.500 cc

1-3 Yaş

4.434

199.700'ü aşanlar

1.500 cc

1-3 Yaş

4.434

285.855'i aşanlar

1.995 cc

1-3 Yaş

12.340

714.315'i aşanlar

2.967 cc

1-3 Yaş

25.810

1.143.420'yi aşanlar

3.982 cc

1-3 Yaş

61.806

1.357.730'u aşanlar

4.395 cc

1-3 Yaş

101.152


01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen

Taşıt Değeri (TL) (2023*)

Motor Silindir Hacmi

Yaş Aralığı

2023

(%61,5)


199.700lü aşanlar

1.000 cc

4-6 Yaş

1.773


199.700'ü aşanlar

1.400 cc

4-6 Yaş

3.323


199.700'ü aşanlar

1.500 cc

4-6 Yaş

3.323


199.700'ü aşanlar

1.500 cc

4-6 Yaş

3.323


285.855'i aşanlar

1.995 cc

4-6 Yaş

9.505


714.315'i aşanlar

2.967 cc

4-6 Yaş

22.451


1.143.420'yi aşanlar

3.982 cc

4-6 Yaş

53.364


1.357.730'u aşanlar

4.395 cc

4-6 Yaş

75.853




01.01.2018'den Önce Tescil Edilen

Motor Silindir Hacmi

Yaş Aralığı

2023

(%61,5)

1.000 cc

7-11 Yaş

826

1.400 cc

7-11 Yaş

1.606

1.500 cc

7-11 Yaş

1.606

1.500 cc

7-11 Yaş

1.606

1.795 cc

7-11 Yaş

4.654

1.995 cc

7-11 Yaş

6.996

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