Varank: (Temmuz ayı sanayi üretimi) Elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kurban Bayramı tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini bildirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimi, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda %2,4 arttı.— Mustafa Varank (@varank) September 14, 2022
Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da; elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor. pic.twitter.com/alQt3VzCUZ
Sanayi üretiminin, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Varank, "Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.