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Ekonomi

Varank: (Temmuz ayı sanayi üretimi) Elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kurban Bayramı tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini bildirdi.

Enes Duran   | 14.09.2022
Varank: (Temmuz ayı sanayi üretimi) Elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Varank, "Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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Varank: (Temmuz ayı sanayi üretimi) Elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor

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